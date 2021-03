Con l’epidemia impennata di campagne disinformative e fake news. Per l’intelligence sono attacchi ostili di matrice statuale. Sfruttano le paure per ottenere un vantaggio strategico (Di lunedì 1 marzo 2021) l’epidemia di Coronavirus ha fatto registrare “un’impennata di campagne disinformative e fake news” e si sono dilatati i “margini di intervento per attori ostili propensi all’uso combinato di più strumenti a fini manipolatori e d’influenza”. E’ quanto evidenzia l’intelligence italiana nella Relazione annuale al Parlamento. I Servizi segreti, in particolare, segnalano il “ricorso all’utilizzo combinato, da parte dei principali attori ostili di matrice statuale, di campagne disinformative e attacchi cibernetici, volti a sfruttare l’onda emotiva provocata dalla crisi sanitaria, nel tentativo di trasformare la pandemia in un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 marzo 2021)di Coronavirus ha fatto registrare “un’di” e sidilatati i “margini di intervento per attoripropensi all’uso combinato di più strumenti a fini manipolatori e d’influenza”. E’ quanto evidenziaitaliana nella Relazione annuale al Parlamento. I Servizi segreti, in particolare, segnalano il “ricorso all’utilizzo combinato, da parte dei principali attoridi, dicibernetici, volti a sfruttare l’onda emotiva provocata dalla crisi sanitaria, nel tentativo di trasformare la pandemia in un ...

Agenzia_Ansa : L'epidemia di Covid-19, secondo il Cnr, si trova ora in una fase di aumento di tipo esponenziale, con un tempo di r… - fattoquotidiano : L’epidemia ha ripreso a correre con le varianti [di Alessandro Mantovani] - zazoomblog : Con l’epidemia impennata di campagne disinformative e fake news. Per l’intelligence sono attacchi ostili di matrice… - fcolarieti : Con l’epidemia impennata di campagne disinformative e fake news. Per l’intelligence sono attacchi ostili di matrice… - agostefi55 : @maristaurru Vero. Ma vedremo con l' epidemia come se la caverà. -

Ultime Notizie dalla rete : Con l’epidemia Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE