Con il Covid aumentate le minacce alla sicurezza nazionale: il report degli 007 (Di lunedì 1 marzo 2021) La pandemia Covid ha causato un’accelerazione delle minacce alla sicurezza nazionale: “attori statuali ostili” hanno attivato campagne disinformative, lanciato attacchi cibernetici e si sono mossi per mettere le mani su “asset pregiati” del Paese, dai porti alle Tlc, dall’aerospazio all’industria della Difesa. La “portata dirompente” dell’emergenza sanitaria ha insomma aggravato “vulnerabilità sistemiche e tensioni sociali, dilatando gli spazi per manovre ostili ed inserimenti strumentali di vario segno e matrice”. Ad evidenziarlo è la Relazione annuale dell’Intelligence, quest’anno pubblicata - proprio a causa del Coronovirus - senza la tradizionale presentazione alla stampa con il presidente del Consiglio ed i vertici del Comparto.Nell’anno del Covid, dunque, gli 007 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) La pandemiaha causato un’accelerazione delle: “attori statuali ostili” hanno attivato campagne disinformative, lanciato attacchi cibernetici e si sono mossi per mettere le mani su “asset pregiati” del Paese, dai porti alle Tlc, dall’aerospazio all’industria della Difesa. La “portata dirompente” dell’emergenza sanitaria ha insomma aggravato “vulnerabilità sistemiche e tensioni sociali, dilatando gli spazi per manovre ostili ed inserimenti strumentali di vario segno e matrice”. Ad evidenziarlo è la Relazione annuale dell’Intelligence, quest’anno pubblicata - proprio a causa del Coronovirus - senza la tradizionale presentazionestampa con il presidente del Consiglio ed i vertici del Comparto.Nell’anno del, dunque, gli 007 ...

GassmanGassmann : 97.507 deceduti con covid in Italia, attività chiuse, famiglie disperate.... BASTA. #egoistisenzacervello - massimogara : @AdriSantacroce @simonefurlan1 @GiuseppePalma78 Mio papà è del ‘34. Ha avuto una emorragia cerebrale due anni fa; h… - NicolaPorro : Ci siamo abituati che possano esistere il rischio zero, il Covid zero, il contagio zero. Con quali conseguenze? L’a… - AngelaGiugno : @NicolaPorro Si ma è stato sostituito con un militare ma... che cappero c’entra un militare con la medicina il covi… - stopcensura2020 : RT @markorusso69: Apprendo che per l’emergenza covid hanno sostituito Arcuri con un Generale , e per l’emergenza sbarchi ? A quando un Gene… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid Covid, Lagarde: "Senza politiche BCE 1 milione di persone in più avrebbero perso lavoro" "I tassi sui prestiti molto piccoli, che sono una proxy per i prestiti alle PMI, sono diminuiti in modo sostanziale, con le imprese in grado di contrarre prestiti ai tassi più bassi mai registrati, ...

Mara Venier, scintille con Francesca Fialdini?/ Quella dimenticanza a Domenica In... Ma non è la prima volta che il programma della Fialdini non viene lanciato da Mara Venier a Domenica In: stessa cosa è infatti accaduta quando la conduttrice era in convalescenza per il Covid. ...

Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua Il Sole 24 ORE Sanremo 2021, musica 'stonata' per attività commerciali sul lastrico "Quest'anno al Festival di Sanremo, essendo un po' blindato per il Covid, sono davvero poche le maestranze". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Luciano Vazzano, direttore Cna Imperia. "C'è - chiarisce - ...

La disordinata campagna vaccinale nelle regioni italiane Si va avanti in ordine sparso nelle vaccinazioni di soggetti fragili e anziani. Lazio ed Emilia Romagna 'virtuose', mentre in molte alte regioni la programmazione è saltata ...

"I tassi sui prestiti molto piccoli, che sono una proxy per i prestiti alle PMI, sono diminuiti in modo sostanziale,le imprese in grado di contrarre prestiti ai tassi più bassi mai registrati, ...Ma non è la prima volta che il programma della Fialdini non viene lanciato da Mara Venier a Domenica In: stessa cosa è infatti accaduta quando la conduttrice era in convalescenza per il. ..."Quest'anno al Festival di Sanremo, essendo un po' blindato per il Covid, sono davvero poche le maestranze". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Luciano Vazzano, direttore Cna Imperia. "C'è - chiarisce - ...Si va avanti in ordine sparso nelle vaccinazioni di soggetti fragili e anziani. Lazio ed Emilia Romagna 'virtuose', mentre in molte alte regioni la programmazione è saltata ...