Comic-Con 2021: cancellato l'evento in programma a San Diego, l'appuntamento sarà solo online (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Comic-Con 2021 in programma a San Diego a luglio è stato ufficialmente cancellato, anche questa edizione sarà solo online. Il Comic-Con 2021 in programma a San Diego, come accaduto un anno fa, è stato cancellato, proponendo a luglio un appuntamento solo virtuale, evitando così ogni possibile rischio di contagio per gli organizzatori e i partecipanti. L'annuncio è stato compiuto con un tweet in cui si spiegano i motivi di questa scelta, confermando inoltre le date previste per gli appuntamenti che si svolgeranno online. Gli organizzatori hanno quindi annunciato che Comic-Con@Home 2021 ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 marzo 2021) Il-Conina Sana luglio è stato ufficialmente, anche questa edizione. Il-Conina San, come accaduto un anno fa, è stato, proponendo a luglio unvirtuale, evitando così ogni possibile rischio di contagio per gli organizzatori e i partecipanti. L'annuncio è stato compiuto con un tweet in cui si spiegano i motivi di questa scelta, confermando inoltre le date previste per gli appuntamenti che si svolgeranno. Gli organizzatori hanno quindi annunciato che-Con@Home...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Comic-Con 2021: cancellato l'evento in programma a San Diego, l'appuntamento sarà solo online… - GianlucaOdinson : San Diego Comic-Con: l'edizione 2021 sarà digitale | Cinema - - Nerdmovieprod : San Diego Comic-con: Cancellata l’edizione fisica anche per il 2021, si terrà nuovamente in st #SanDiegoComic-con - GoChrissyGo : RT @niiffIerr: una ultima comic con daleee - niiffIerr : una ultima comic con daleee -