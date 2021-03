Chloé Zhao fa la storia ai Golden Globe: miglior regista 37 anni dopo Barbra Streisand (Di lunedì 1 marzo 2021) La 78esima edizione dei Golden Globe scrive la storia per due motivi: per aver consegnato la vittoria al primo film diretto da una donna e per aver premiato la prima cineasta di origine asiatica come migliore tra i candidati in lizza. Il film è Nomadland, già vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, mentre la regista è Chloé Zhao che, oltre a essere la prima asiatica a ricevere il premio, è anche la seconda donna a salire sul gradino più alto del podio. Prima di lei era stata solo Barbra Streisand a vincere il globo d’oro come miglior regista per il film Yentl, nel 1984. Dopo di lei, alla nomination sono arrivate Jane Campion per Lezioni di piano nel 1994, Sofia Coppola per Lost in Translation nel 2004, Kathryn Bigelow per The Hurt Locker nel 2010 e per Zero Dark Thirty nel 2013 e, per ultima, Ava DuVernay per Selma nel 2015: nessuna di loro, però, era riuscita a portarsi a casa il premio. https://www.youtube.com/watch?v=81yt7jpgyfI Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) La 78esima edizione dei Golden Globe scrive la storia per due motivi: per aver consegnato la vittoria al primo film diretto da una donna e per aver premiato la prima cineasta di origine asiatica come migliore tra i candidati in lizza. Il film è Nomadland, già vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, mentre la regista è Chloé Zhao che, oltre a essere la prima asiatica a ricevere il premio, è anche la seconda donna a salire sul gradino più alto del podio. Prima di lei era stata solo Barbra Streisand a vincere il globo d’oro come miglior regista per il film Yentl, nel 1984. Dopo di lei, alla nomination sono arrivate Jane Campion per Lezioni di piano nel 1994, Sofia Coppola per Lost in Translation nel 2004, Kathryn Bigelow per The Hurt Locker nel 2010 e per Zero Dark Thirty nel 2013 e, per ultima, Ava DuVernay per Selma nel 2015: nessuna di loro, però, era riuscita a portarsi a casa il premio. https://www.youtube.com/watch?v=81yt7jpgyfI

