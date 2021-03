Caos Barcellona | in manette l’ex presidente | cos’è il ‘BarçaGate’

MondoNapoli : ANSA - Caos Barcellona: forze dell'ordine negli uffici del club - - bergomifabio : BARTOMEU ARRESTATO! CAOS BARCELLONA! QUINDI MESSI AVEVA RAGIONE? LA LAZI... - junews24com : Caos Barcellona, l'ex presidente Bartomeu è stato arrestato - - sportface2016 : Scandalo a #Barcellona, dalla #Spagna: 'Arrestati #Bartomeu e il direttore generale'. Gli ultimi aggiornamenti… - Sgang198 : RT @dayfootball1981: #barcagate Intanto,per il caos in casa Barcellona, anche #Bartomeu (presidente del Barcellona fresco di dimissioni), v… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Barcellona

Da qui ilappunto. "Non abbiamo mai ingaggiato alcuna società per screditare giocatori, ex ... la presa di posizione del. Però, poi Bartomeu aveva ammesso che a fine 2017 era stato ...A una settimana dalle elezioni presidenziali, previste per domenica prossima, ilè piombato nelistituzionale. Questa mattina i Mossos d'Esquadra, gli agenti della polizia catalana, si sono presentati negli uffici del club al Camp Nou per un'approfondita ...ALTRE NOTIZIE - A una settimana dalle elezioni presidenziali, previste per domenica prossima, il Barcellona è piombato nel caos istituzionale. Questa mattina i Mossos d’Esquadra, gli agenti della poli ...Il Barcellona finisce nei guai dopo il controllo delle forze dell'ordine nella sede della società: finisce in manette l'ex presidente per il caso BarçaGate ...