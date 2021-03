Barcellona, arrestato l’ex presidente Bartomeu: i dettagli (Di lunedì 1 marzo 2021) l’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu è stato arrestato questa mattina dai Mossos d’Esquadra per il caso ‘Barçagate’ l’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu è stato arrestato questa mattina dai Mossos d’Esquadra, la polizia regionale della comunità autonoma della Catalogna. Insieme a lui sono stati arrestati Òscar Grau e Romà Gómez Ponti, CEO e direttore del dipartimento legale nel corso della sua presidenza. A riportare la notizia è Cadena Ser. Gli arresti sono avvenuti a seguito delle indagini sul caso ‘Barçagate’, l’inchiesta sui social scaturita dalla denuncia di un anno fa, fatta da alcuni giornali, secondo i quali la dirigenza catalana aveva a libro paga una società che ‘screditava’ via ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021)delJosep Mariaè statoquesta mattina dai Mossos d’Esquadra per il caso ‘Barçagate’delJosep Mariaè statoquesta mattina dai Mossos d’Esquadra, la polizia regionale della comunità autonoma della Catalogna. Insieme a lui sono stati arrestati Òscar Grau e Romà Gómez Ponti, CEO e direttore del dipartimento legale nel corso della sua presidenza. A riportare la notizia è Cadena Ser. Gli arresti sono avvenuti a seguito delle indagini sul caso ‘Barçagate’, l’inchiesta sui social scaturita dalla denuncia di un anno fa, fatta da alcuni giornali, secondo i quali la dirigenza catalana aveva a libro paga una società che ‘screditava’ via ...

Barcellona, 10 manifestanti arrestati durante le proteste per l'arresto di Pablo Hasél ... il rapper antifascista arrestato con un blitz all'università di Lleida lo scorso 16 febbraio. Gli ... La Catalogna in protesta Un'altra notte di proteste è andata in scena a Barcellona, con numerosi ...

L’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu arrestato per il caso Barçagate Sport Fanpage Spagna: 10 arresti a Barcellona per proteste contro detenzione rapper Hasel Madrid, 28 feb 09:22 - (Agenzia Nova) - Le proteste di ieri sera a Barcellona contro la detenzione del rapper Pablo Hasel hanno determinato l'arresto di dieci persone. E' quanto riferisce una nota dei ...

Ancora scontri a Barcellona Stando ad alcune fonti giornalistiche, anche sabato erano diverse centinaia le persone scese in piazza. Da quando sono iniziate le proteste a metà febbraio in diverse città spagnole, sono stati effett ...

