Banca Etruria, il Consiglio di Stato dà ragione a Roberto Rossi: resta procuratore di Arezzo (Di lunedì 1 marzo 2021) Roberto Rossi resta a guidare la procura di Arezzo. Il magistrato ha vinto il ricorso presentato al Consiglio di Stato e rimarrà a capo dell’ufficio inquirente aretino. Incarico che attualmente ricopre grazie alla sospensiva che gli aveva permesso comunque di rimanere a guidare l’ufficio. Rossi aveva chiesto di annullare il voto del Csm che non lo aveva confermato nel suo incarico, nell’ottobre del 2019. Aveva già ottenuto a fine luglio, sempre da parte del Consiglio di Stato, la sospensiva del provvedimento che gli era valso il reintegro provvisorio. In primo grado, invece, davanti al Tar, era andato incontro a una conferma della bocciatura. La controversia era nata dopo che Pier Camillo Davigo, all’epoca consigliere togato del Csm, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021)a guidare la procura di. Il magistrato ha vinto il ricorso presentato aldie rimarrà a capo dell’ufficio inquirente aretino. Incarico che attualmente ricopre grazie alla sospensiva che gli aveva permesso comunque di rimanere a guidare l’ufficio.aveva chiesto di annullare il voto del Csm che non lo aveva confermato nel suo incarico, nell’ottobre del 2019. Aveva già ottenuto a fine luglio, sempre da parte deldi, la sospensiva del provvedimento che gli era valso il reintegro provvisorio. In primo grado, invece, davanti al Tar, era andato incontro a una conferma della bocciatura. La controversia era nata dopo che Pier Camillo Davigo, all’epoca consigliere togato del Csm, ...

