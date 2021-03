AstraZeneca: "In contatto con Aifa per sì a over65. Disposti a cedere licenze per accelerare la produzione" (Di lunedì 1 marzo 2021) AstraZeneca è in contatto con l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) per una possibile autorizzazione del vaccino anti-Covid per gli over 65. ”È una decisione che deve prendere l’Aifa con il ministero della Salute, ma abbiamo dalla Scozia dati aggiuntivi che possono essere utili. In Francia e in Germania si sta già valutando questa ipotesi, vedremo nei prossimi giorni”. Lo dice a Buongiorno, su Sky TG24, Lorenzo Wittum, amministratore delegato di AstraZeneca Italia. L’azienda farmaceutica, inoltre, si è detta disposta a “cedere le licenze di produzione” del vaccino “per far sì che si possa accelerare. È quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi: i 20 stabilimenti di produzione non sono solo nostri”. “Lo stiamo già ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021)è incon l’(Agenzia italiana del farmaco) per una possibile autorizzazione del vaccino anti-Covid per gli over 65. ”È una decisione che deve prendere l’con il ministero della Salute, ma abbiamo dalla Scozia dati aggiuntivi che possono essere utili. In Francia e in Germania si sta già valutando questa ipotesi, vedremo nei prossimi giorni”. Lo dice a Buongiorno, su Sky TG24, Lorenzo Wittum, amministratore delegato diItalia. L’azienda farmaceutica, inoltre, si è detta disposta a “ledi” del vaccino “per far sì che si possa. È quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi: i 20 stabilimenti dinon sono solo nostri”. “Lo stiamo già ...

