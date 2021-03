Arbitro in tv? Presenza inutile e dannosa come l’uno vale uno.Trentalange renda pubblici audio VAR, introduca challenge, faccia parlare arbitri in campo (Di lunedì 1 marzo 2021) Invece di riformare profondamente il funzionamento del VAR, Trantalange ha rispolverato la vecchia idea di mandare gli arbitri in televisione. Il primo protagonista di questa decisione del neo presidente dell’Associazione Italiana arbitri è stato Orsato ospite dello storico programma Novantesimo Minuto. Nel corso dell’intervista uno dei temi più affrontati è stato il VAR il sistema di controllo elettronico delle decisioni arbitrali. Orsato ha ammesso di aver commesso un errore nel corso di un contestatissimo Inter-Juve del 2018 (leggi di più). Una gara che risultò poi determinante, ma non decisiva per l’assegnazione dello scudetto allo Juventus a fine stagione. Di quella gara è stato “smarrito” il file audio delle comunicazioni Arbitro-VAR room. L’esito di quella gara destabilizzò il Napoli che, nonostante ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Invece di riformare profondamente il funzionamento del VAR, Trantalange ha rispolverato la vecchia idea di mandare gliin televisione. Il primo protagonista di questa decisione del neo presidente dell’Associazione Italianaè stato Orsato ospite dello storico programma Novantesimo Minuto. Nel corso dell’intervista uno dei temi più affrontati è stato il VAR il sistema di controllo elettronico delle decisioni arbitrali. Orsato ha ammesso di aver commesso un errore nel corso di un contestatissimo Inter-Juve del 2018 (leggi di più). Una gara che risultò poi determinante, ma non decisiva per l’assegnazione dello scudetto allo Juventus a fine stagione. Di quella gara è stato “smarrito” il filedelle comunicazioni-VAR room. L’esito di quella gara destabilizzò il Napoli che, nonostante ...

