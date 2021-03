All’Oro – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 marzo 2021)Via Giuseppe Pisanelli, 23/25 – 00196Tel. 06/97996907 Sito Internet: www.ristorantealloro.it Tipologia: ricercata Prezzi: menù degustazione 88/150€ Giorno di chiusura: mai. Aperto solo la sera, tranne Sabato e Domenica a pranzo OFFERTASituato all’interno dell’Hotel 5 stelle The H’All Tailor Suite, facente capo alla stessa proprietà,è diventato sempre di più un indirizzo di riferimento per ogni gourmet che si rispetti. La vena creativa dello chef Riccardo Di Giacinto sembra non essersi esaurita, anche se alcuni dei piatti assaggiati non raggiungono quell’equilibrio che ci si aspetterebbe, rimanendo comunque un valido esempio di alta cucina che abbina la tecnica all’estro creativo e spesso al gioco, con le sue pietanze che si ispirano, nella forma e nei colori, ai più famosi dolci nostrani ma che nel sapore ...