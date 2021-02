Volley, preliminari playoff: Piacenza vince gara-2 con Padova e vola ai quarti (Di domenica 28 febbraio 2021) La Gas Sales Bluenergy Piacenza vince anche gara-2 dei preliminari playoff della Superlega 2021 di Volley maschile con Kioene Padova e vola ai quarti di finale. La squadra di Alberto Giuliani regola gli avversari con il punteggio di 25-17 25-20 22-25 25-20, al termine di una gara che ha visto Aaron Russell soffrire soltanto nel terzo parziale. Padova prova a reagire sotto di due set e riesce ad allungare la partita, che però torna subito in mano a Piacenza nel quarto parziale. La Gas Sales affronterà ai quarti di finale Trento. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) La Gas Sales Bluenergyanche-2 deidella Superlega 2021 dimaschile con Kioeneaidi finale. La squadra di Alberto Giuliani regola gli avversari con il punteggio di 25-17 25-20 22-25 25-20, al termine di unache ha visto Aaron Russell soffrire soltanto nel terzo parziale.prova a reagire sotto di due set e riesce ad allungare la partita, che però torna subito in mano anel quarto parziale. La Gas Sales affronterà aidi finale Trento. SportFace.

