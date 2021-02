VIDEO Caduta Kajsa Lie, bruttissimo volo dopo un salto in Val di Fassa: paura per il ginocchio (Di domenica 28 febbraio 2021) Kajsa Vickhoff Lie è Caduta malamente durante il secondo tratto del superG della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La norvegese, che al primo intermedio aveva un paio di centesimi di vantaggio sulla nostra Federica Brignone, ha purtroppo perso il controllo dopo un salto ed è finita malamente a terra, facendo temere il peggio per il suo ginocchio. La gara è rimasta ferma a lungo per poter soccorrere la ragazza e rimettere in sicurezza la pista. Di seguito il VIDEO della Caduta di Kajsa Vickhoff Lie nel superG in Val di Fassa. VIDEO Caduta Kajsa LIE SUPERG VAL DI Fassa Chute de Kajsa Vickoff Lie à ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021)Vickhoff Lie èmalamente durante il secondo tratto del superG della Val di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La norvegese, che al primo intermedio aveva un paio di centesimi di vantaggio sulla nostra Federica Brignone, ha purtroppo perso il controllouned è finita malamente a terra, facendo temere il peggio per il suo. La gara è rimasta ferma a lungo per poter soccorrere la ragazza e rimettere in sicurezza la pista. Di seguito ildelladiVickhoff Lie nel superG in Val diLIE SUPERG VAL DIChute deVickoff Lie à ...

