Scontro fatale tra una moto e un’auto | la vittima è giovanissima

enricodigiacomo : Una giovanissima promessa del ciclismo italiano, Giuseppe Milone, ha perso la vita a Gualtieri Sicaminò, nel Messin… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro fatale

BlogLive.it

...sconfitta contro il Torino - diretta concorrente dei rossoblù per non retrocedere - è stata... questo il diktat di Semplici alla vigilia del drammaticosalvezza con il Crotone. Semplici, ...Aldo rammenta attimo per attimo l'azione: "Eravamo 1 - 1 dopo le autoreti Cordova e De Sisti,... ma poche settimane dopo in un Perugia - Lazio mi rompo la caviglia in unofortuito con il ...Drammatico incidente tra una moto e un'auto, nella mattinata di ieri, 27 febbraio. La vittima dello scontro è giovanissima ...di Graziano MasperiUno scontro terribile, fatale per una donna portata ormai priva di vita all’ospedale Fornaroli. Ieri pomeriggio, quando non erano ancora le 16, si è verificato un incidente stradale ...