Sanremo 2021: il Premio Lunezia va a Madame e Davide Shorty (Di domenica 28 febbraio 2021) Come tradizione, a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo, il Premio Lunezia esprime le indicazioni sui testi dei big in gara e sui brani dei giovani. Stefano De Martino, Patron della rassegna, battezzata 25 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, rende note le scelte. Il “Premio Lunezia per Sanremo” va a Madame per l’opera “Voce”: «Un talento precoce, con imprevedibili risorse, che potrebbe offrire novità alla bellezza musical-letteraria delle canzoni italiane» afferma il Patron De Martino, a cui fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione del Premio Lunezia): Per una lirica basata su sentimenti adolescenziali, sfumati tra follia e grandezza: sopravvivi a te stessa e diventerai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Come tradizione, a poche ore dall’inizio del Festival di, ilesprime le indicazioni sui testi dei big in gara e sui brani dei giovani. Stefano De Martino, Patron della rassegna, battezzata 25 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, rende note le scelte. Il “per” va aper l’opera “Voce”: «Un talento precoce, con imprevedibili risorse, che potrebbe offrire novità alla bellezza musical-letteraria delle canzoni italiane» afferma il Patron De Martino, a cui fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione del): Per una lirica basata su sentimenti adolescenziali, sfumati tra follia e grandezza: sopravvivi a te stessa e diventerai ...

WARNERMUSICIT : 27 febbraio 1993 27 febbraio 2021 28 anni fa @LauraPausini vinceva il Festival di Sanremo con ‘La solitudine’ iniz… - rockolpoprock : Sanremo 2021, Emma e Achille Lauro insieme in uno dei 'quadri' dell'artista romano - repubblica : Sanremo, Gaia: 'Ho la presunzione di cambiare le regole con la mia musica': 23 anni, l'esperienza dei talent (X Fac… - effettomusic : #WILLIEPEYOTE: in gara tra i BIG al FESTIVAL DI #SANREMO 2021 con 'MAI DIRE MAI (LA LOCURA)'. sul palco per la sera… - tw_fyvry : Non è che mancano GIÀ due giorni a #Sanremo2021. Mancano ANCORA due giorni a Sanremo 2021... -