Sanremo 2021, il Premio Lunezia va a Madame e Davide Shorty (Di domenica 28 febbraio 2021) Sanremo 2021 IL Premio Lunezia PER Sanremo A Madame PER "VOCE" FRA I GIOVANI SI FA NOTARE Davide Shorty PER "REGINA" www.Lunezia.it Come tradizione, a poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo, il Premio Lunezia esprime le indicazioni sui testi dei big in gara e sui brani dei giovani. Stefano De Martino, Patron della rassegna, battezzata 25 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, rende note le scelte. Il "Premio Lunezia per Sanremo" va a Madame per l'opera "Voce": «Un talento precoce, con imprevedibili risorse, che potrebbe offrire novità alla bellezza musical-letteraria delle canzoni italiane» afferma il ...

