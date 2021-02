Sampdoria - Atalanta 0 - 2: a segno Malinovskyi e Gosens (Di domenica 28 febbraio 2021) Sampdoria e Atalanta si affrontano nel lunch match della 24esima giornata di Serie A . I blucerchiati giocano una buona gara e vanno vicini al gol in diverse occasioni, ma alla fine ad avere la meglio ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021)si affrontano nel lunch match della 24esima giornata di Serie A . I blucerchiati giocano una buona gara e vanno vicini al gol in diverse occasioni, ma alla fine ad avere la meglio ...

1canalesport : Sampdoria-Atalanta 0-2, troppo forte la Dea per le seconde linee blucerchiate - NCN_it : L'ATALANTA VINCE A GENOVA CONTRO LA SAMPDORIA: ANCORA DECISIVO GOSENS ?? CLICCA QUI: - Deiana_Luca9 : RT @Adnkronos: #SampdoriaAtalanta 0-2, Malinovskyi e Gosens in rete - MayoralTitolare : RT @ilpuntodiverona: Sir Claudio Ranieri nel giro di una settimana ha deciso di non lamentarsi dei furti subiti contro la Lazio e di metter… -