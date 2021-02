Prossima giornata Serie A: calendario 2-4 marzo, orari, streaming, programma DAZN e Sky (Di domenica 28 febbraio 2021) Mentre una giornata di campionato sta per entrare nella sua fase calda, con un caldissimo Inter-Genoa e il successivo big match Roma e Milan, in Serie A c’è già chi pensa alla Prossima giornata: quella che andrà dal 2 al 4 marzo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Il venticinquesimo turno proporrà infatti incontri interessanti a tutte le latitudini. Il menù verrà aperto martedì da Lazio-Torino (h 18.30 su Sky Sport) e Juventus-Spezia (h 20.45 su Sky Sport), per poi proseguire mercoledì con un’autentica scorpacciata. Nell’ordine vi saranno Sassuolo-Napoli (h 18.30 su DAZN) e poi ben sei match in contemporanea: Atalanta-Crotone (h 20.45 su Sky Sport), Benevento-Hellas Verona (h ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Mentre unadi campionato sta per entrare nella sua fase calda, con un caldissimo Inter-Genoa e il successivo big match Roma e Milan, inA c’è già chi pensa alla: quella che andrà dal 2 al 4. Attiva ora. Guarda 3 partite diA TIM aa 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Il venticinquesimo turno proporrà infatti incontri interessanti a tutte le latitudini. Il menù verrà aperto martedì da Lazio-Torino (h 18.30 su Sky Sport) e Juventus-Spezia (h 20.45 su Sky Sport), per poi proseguire mercoledì con un’autentica scorpacciata. Nell’ordine vi saranno Sassuolo-Napoli (h 18.30 su) e poi ben sei match in contemporanea: Atalanta-Crotone (h 20.45 su Sky Sport), Benevento-Hellas Verona (h ...

