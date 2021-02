Programmi TV di stasera, domenica 28 febbraio 2021. Su Rai3 al posto di «Che Tempo Che Fa» lo speciale «Report: Terra, Acqua, Fuoco, Aria» (Di domenica 28 febbraio 2021) Sigfrido Ranucci Rai1, ore 21.40: Le Indagini di Lolita Lobosco - 1^Tv Fiction di Luca Miniero del 2021, con Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin. Prodotta in Italia. Solo per i miei occhi: Lolita non fa in Tempo a varcare la soglia della questura che verrà coinvolta nelle indagini sull’omicidio di una donna bellissima scomparsa da casa da più di una settimana, Bianca Empoli. La donna è un’affermata musicista, una suonatrice d’arpa che all’insaputa del marito, Vito Loconsole, ha affittato un appartamento per studiare e preparare i propri concerti da solista. Ed è proprio lì che il suo cadavere è stato ritrovato dai vicini di casa. Sembrerebbe un’ordinAria storia di tradimento, culminata con l’omicidio della moglie da parte del marito geloso, ma Vito Loconsole ha un alibi di ferro ed è sicuramente ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 28 febbraio 2021) Sigfrido Ranucci Rai1, ore 21.40: Le Indagini di Lolita Lobosco - 1^Tv Fiction di Luca Miniero del, con Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin. Prodotta in Italia. Solo per i miei occhi: Lolita non fa ina varcare la soglia della questura che verrà coinvolta nelle indagini sull’omicidio di una donna bellissima scomparsa da casa da più di una settimana, Bianca Empoli. La donna è un’affermata musicista, una suonatrice d’arpa che all’insaputa del marito, Vito Loconsole, ha affittato un appartamento per studiare e preparare i propri concerti da solista. Ed è proprio lì che il suo cadavere è stato ritrovato dai vicini di casa. Sembrerebbe un’ordinstoria di tradimento, culminata con l’omicidio della moglie da parte del marito geloso, ma Vito Loconsole ha un alibi di ferro ed è sicuramente ...

