Milan, i convocati di Pioli per la Roma. Ancora fuori Mandzukic e Bennacer (Di domenica 28 febbraio 2021) Nella prima mattinata il tecnico Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro la Roma all’Olimpico. Questi i 23 giocatori chiamati dai rossoneri: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori Centrocampisti: Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Rebicà Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Nella prima mattinata il tecnico Stefanoha diramato la lista deiper il match di questa sera contro laall’Olimpico. Questi i 23 giocatori chiamati dai rossoneri: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer,gnoli, Tomori Centrocampisti: Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Rebicà Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

