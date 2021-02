M5S, summit con Grillo e Conte. Per l'ex premier pronto ruolo di primo piano (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 febbraio 2021 - Alla fine il vertice del Movimento 5 Stelle si è tenuto a Roma. 'Depistaggi', smentite e silenzi hanno preceduto il summit. Dopo la fuga di notizie sulla riunione che ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 febbraio 2021 - Alla fine il vertice del Movimento 5 Stelle si è tenuto a Roma. 'Depistaggi', smentite e silenzi hanno preceduto il. Dopo la fuga di notizie sulla riunione che ...

Corriere : M5S, in corso vertice con Conte e Grillo: summit a Roma - Agenzia_Ansa : In corso il vertice dello stato maggiore del M5S sul futuro del Movimento. Partecipa anche l'ex premier Conte. Gril… - Agenzia_Ansa : E' in corso a Roma il vertice dello stato maggiore del M5S. Beppe Grillo è arrivato all'hotel Forum di Roma. Il co… - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: Si è concluso il vertice tra Beppe Grillo e lo stato maggiore del M5S sull'assetto futuro del M5s. I primi ad andare via… - Avv_Natalina : Loro se la cantano e loro se la suonano. Altro che rovesciamento della piramide vericistica... Ormai, gli attivisti… -