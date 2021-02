Ivano Michetti, colpito da ictus: cosa gli è accaduto (Di domenica 28 febbraio 2021) Lo storico componente dei Cugini di Campagna, Ivano Michetti è stato colpito da un ictus, scopriamo insieme i sintomi e la cura di questa malattia. Ivano Michetti, scopriamo cosa è l’ictus che l’ha colpito (Getty Images)Ivano Michetti è il celebre chitarrista dei Cugini di Campagna, è il fatello gemello di Silvano Michetti, purtroppo ultimamente è stato colpito da un ictus ed è in stato di coma da 15 giorni. A comunicarlo è stata Barbara D’Urso durante la sua trasmissione Domenica Live, dopo aver subito l’ictus Ivano è stato subito operato al cuore, adesso le sue condizioni di salute sono in netto miglioramento. ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 febbraio 2021) Lo storico componente dei Cugini di Campagna,è statoda un, scopriamo insieme i sintomi e la cura di questa malattia., scopriamoè l’che l’ha(Getty Images)è il celebre chitarrista dei Cugini di Campagna, è il fatello gemello di Silvano, purtroppo ultimamente è statoda uned è in stato di coma da 15 giorni. A comunicarlo è stata Barbara D’Urso durante la sua trasmissione Domenica Live, dopo aver subito l’è stato subito operato al cuore, adesso le sue condizioni di salute sono in netto miglioramento. ...

f_r_a_1 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive - Pippo Franco in studio insieme al figlio Gabriele - Ivano Michetti dei Cugini di Campagna dopo… - FireworkCaos_ : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive - Pippo Franco in studio insieme al figlio Gabriele - Ivano Michetti dei Cugini di Campagna dopo… - Ladurso_fanpage : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive - Pippo Franco in studio insieme al figlio Gabriele - Ivano Michetti dei Cugini di Campagna dopo… - LuciaAl73831547 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive - Pippo Franco in studio insieme al figlio Gabriele - Ivano Michetti dei Cugini di Campagna dopo… - carmelitadurso : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive - Pippo Franco in studio insieme al figlio Gabriele - Ivano Michetti dei Cugini di Campagna dopo… -