Inter | Conte | “Teniamo le antenne dritte Non c’è un patto scudetto”

(Di domenica 28 febbraio 2021) L'continua a vincere. Dopo il pari contro l'Udinese sono arrivate sei vittorie consecutive, l'ultima delle quali contro il Genoa. Ora i nerazzurri sono in testa alla classifica e puntano ad allungare ancora rispetto a Milan e Juventus.caption id="attachment 1097059" align="alignnone" width="3570", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Antoniocommenta il match ai microfoni di Sky Sport: "Stasera guarderò la partita di stasera, il calcio è la mia passione. Abbiamo giocato contro una squadra che era in un ottimo momento di forma. Nell'ultimo periodo aveva fatto un punto in meno rispetto a noi. Siamo stati bravi a segnare senza concedere. Perin ha salvato diverse situazioni importanti. Il lavoro sta pagando. Questa squadra sta prendendo coscienza dei propri mezzi. Sa quando essere aggressiva e ...

l'lancia l'ennesimo segnale forte al campionato: sta bene e sarà difficile fermarla. Subito in vantaggio con la solita azione travolgente di, la squadra nerazzurra domina il primo tempo ...La fuga è cominciata. La nona vittoria consecutiva a San Siro è un allungo che può stroncare le rivali. L'è una macchina spara palloni: produce occasioni in serie, non rischia nulla, è ...La fuga della squadra di Conte è cominciata. La nona vittoria consecutiva a San Siro è un allungo che può stroncare le rivali ...L'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha rilasciato le consuete dichiarazioni dopo la brillante vittoria per 3-0 contro il Genoa.