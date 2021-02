Il test sulle mascherine Ffp2: "Alcune tra quelle importate non filtrano neanche il respiro" (Di domenica 28 febbraio 2021) Non tutte le mascherine Ffp2 in commercio funzionano come dovrebbero. Lo sostiene sul Corriere della Sera una società internazionale di import-export dell’Alto Adige, che ha commissionato una serie di test sui dispositivi di protezione individuale importati dall’Asia. La verifica è stata effettuata su circa una ventina di modelli certificati con il marchio CE2163, codice rilasciato dalla Universalcert, un laboratorio di Istanbul, in Turchia. Secondi i dati riportati dall’azienda, la maggior parte delle mascherine non avrebbe superato la prova del cloruro di sodio e dell’olio paraffina, per verificarne la capacità di filtraggio, mentre Alcune non sono state nemmeno in grado di contenere il respiro. I due legali rappresentanti della società altoatesina sottolineano che dall’inizio della ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Non tutte lein commercio funzionano come dovrebbero. Lo sostiene sul Corriere della Sera una società internazionale di import-export dell’Alto Adige, che ha commissionato una serie disui dispositivi di protezione individuale importati dall’Asia. La verifica è stata effettuata su circa una ventina di modelli certificati con il marchio CE2163, codice rilasciato dalla Universalcert, un laboratorio di Istanbul, in Turchia. Secondi i dati riportati dall’azienda, la maggior parte dellenon avrebbe superato la prova del cloruro di sodio e dell’olio paraffina, per verificarne la capacità di filtraggio, mentrenon sono state nemmeno in grado di contenere il. I due legali rappresentanti della società altoatesina sottolineano che dall’inizio della ...

