GF Vip 5, Tommaso Zorzi a rischio prima della finale: piovono accuse (Di domenica 28 febbraio 2021) Si avvicina la 44esima puntata del Gf vip 5, ovvero quella della finale del reality dei vip che decreterà il trionfo di uno dei concorrenti del gioco della Casa più spiata d'Italia. La puntata della finale si registrerà questo lunedì 29 febbraio 2021 e partirà dal verdetto della nuova prova televoto che vede Tommaso Zorzi schierato contro Andrea Zelletta per un posto nella finale del reality. Intanto, proprio il blogger milanese riceve delle pesanti accuse da parte di Giulia Salemi. Gf vip 5, Tommaso Zorzi avvia la finale contro Andrea Zelletta In occasione della 43esima puntata del Gf vip 5, Andrea Zelletta, che da tempo sfugge alle nomination nella ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 febbraio 2021) Si avvicina la 44esima puntata del Gf vip 5, ovvero quelladel reality dei vip che decreterà il trionfo di uno dei concorrenti del giocoCasa più spiata d'Italia. La puntatasi registrerà questo lunedì 29 febbraio 2021 e partirà dal verdettonuova prova televoto che vedeschierato contro Andrea Zelletta per un posto nelladel reality. Intanto, proprio il blogger milanese riceve delle pesantida parte di Giulia Salemi. Gf vip 5,avvia lacontro Andrea Zelletta In occasione43esima puntata del Gf vip 5, Andrea Zelletta, che da tempo sfugge alle nomination nella ...

