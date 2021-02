Draghi prova dove tutti han fallito 44,7 mld dalla lotta all'evasione (Di domenica 28 febbraio 2021) La lotta all'evasione fiscale riprenderà a partire da quest'anno, con l'obiettivo di incassare circa 14 miliardi di euro, a cui si sommeranno altri 15,4 miliardi nel 2022 e 15,3 miliardi l'anno successivo, per un totale 'MONSTER' di 44,7 miliardi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 28 febbraio 2021) Laall'fiscale riprenderà a partire da quest'anno, con l'obiettivo di incassare circa 14 miliardi di euro, a cui si sommeranno altri 15,4 miliardi nel 2022 e 15,3 miliardi l'anno successivo, per un totale 'MONSTER' di 44,7 miliardi. Segui su affaritaliani.it

petergomezblog : La prescrizione divide la maggioranza Draghi. Fdi prova a cancellare la riforma: la norma non passa grazie a Pd e M… - NicolaPorro : Se non si cambia passo sul #bloccosfratti, il centrodestra che sostiene #Draghi perderà la faccia. Ecco perché ??… - gb46290720 : RT @Affaritaliani: Draghi prova dove tutti hanno fallito: 44,7 miliardi dalla lotta all'evasione - Affaritaliani : Draghi prova dove tutti hanno fallito: 44,7 miliardi dalla lotta all'evasione - Mirkobest : @lucarobustelli @olgeni @SailmanO @repubblica Meravigliosa invece la tua visione che pur non essendo un medico stai… -