Cecchinato-Djere in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2021

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il primo turno dell’Atp 250 di, denominato Argentina Open, proporrà lo scontro tra Marcoe Laslo. L’azzurro tenterà di far valere le proprie caratteristiche affini al gioco sul rosso, sebbene dovrà fare i conti con un avversario tutt’altro che recessivo. La disputa si svolgerà lunedì 1 marzo, sul Court Guillermo Vilas, non prima delle ore 17.00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell’emittente menzionata. In alternativa alle opzioni presentate, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace.

sportface2016 : #ATPBuenosAires 2021: tutte le informazioni su #Cecchinato-#Djere - TennisSicilia : ?? A #BuenosAires per Marco #Cecchinato al primo turno ci sarà Laslo Djere. Derby con Gianluca #Mager invece per Sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecchinato Djere

Sportface.it

Anziché al Forte Village di Santa Margherita di Pula di disputerà al TC Cagliari: il campione uscente è il serboche batté in finale il nostroOggi alle 18.30 (orario italiano) allo stadio Mario Alberto Kempes si disputerà il match- Dellien , valevole come primo turno del torneo Atp 250 di Cordoba (Argentina, terra ...egli ...Il primo turno dell’Atp 250 di Buenos Aires 2021, denominato Argentina Open, proporrà lo scontro tra Marco Cecchinato e Laslo Djere. L’azzurro tenterà di far valere le proprie caratteristiche affini ...I tabelloni dell'ATP 500 di Rotterdam e dell'ATP 250 di Buenos Aires. Da lunedì 1° marzo prenderanno il via i main draw del torneo olandese e di quello argentino. Nonostante i tanti forfait, Rotterdam ...