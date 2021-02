Calendario Serie A calcio oggi: orari 28 febbraio, tv, streaming, programma SKY e DAZN (Di domenica 28 febbraio 2021) Nuova domenica di partite nella Serie A di calcio 2021, che vedrà completarsi il turno numero 24, al netto del recupero di Sassuolo-Torino, rinviata a causa dei numerosi casi di positività riscontrati nel team granata. Ad aprire la giornata sarà il consueto lunch match delle 12.30 tra Sampdoria e Atalanta, trasmesso in diretta streaming da DAZN, ma anche in tv su DAZN1, canale 209 del bouquet di Sky Sport. L’emittente online avrà l’esclusiva anche sul match delle 15 tra Crotone e Cagliari, contemporaneamente a Inter-Genoa e Udinese-Fiorentina, rispettivamente su Sky Sport Serie A e Sky Sport 253. Alle 18 toccherà dunque al derby campano tra Napoli e Benevento, sempre su Sky Sport, così come il posticipo delle 20.45 tra Roma e Milan. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Nuova domenica di partite nellaA di2021, che vedrà completarsi il turno numero 24, al netto del recupero di Sassuolo-Torino, rinviata a causa dei numerosi casi di positività riscontrati nel team granata. Ad aprire la giornata sarà il consueto lunch match delle 12.30 tra Sampdoria e Atalanta, trasmesso in direttada, ma anche in tv su1, canale 209 del bouquet di Sky Sport. L’emittente online avrà l’esclusiva anche sul match delle 15 tra Crotone e Cagliari, contemporaneamente a Inter-Genoa e Udinese-Fiorentina, rispettivamente su Sky SportA e Sky Sport 253. Alle 18 toccherà dunque al derby campano tra Napoli e Benevento, sempre su Sky Sport, così come il posticipo delle 20.45 tra Roma e Milan. Attiva ora. Guarda 3 partite di ...

crischeer : RT @AlbieroMarcoArt: Per i 35 anni della serie animata di #SaintSeiya ho realizzato un #calendario del 2021 a tiratura limitata, con le mie… - murielkawaii : RT @AlbieroMarcoArt: Per i 35 anni della serie animata di #SaintSeiya ho realizzato un #calendario del 2021 a tiratura limitata, con le mie… - Yattaran : @ConteAlmaviva @EpyAle 1/n La serie di sconfitte deriva dal fatto che siamo molto sopra le altre europee e molto so… - ak910210 : RT @AlbieroMarcoArt: Per i 35 anni della serie animata di #SaintSeiya ho realizzato un #calendario del 2021 a tiratura limitata, con le mie… - taizen_ss_br : RT @AlbieroMarcoArt: Per i 35 anni della serie animata di #SaintSeiya ho realizzato un #calendario del 2021 a tiratura limitata, con le mie… -