(Di domenica 28 febbraio 2021) Non si è ancora spenta l’eco della polemica che vede protagonisti il sindaco diMario Savarese e l’ormai exdellaSergio, che da domani non rivestirà più i panni di dirigente nel Comune rutulo. Dopo le parole di ieri del Primo Cittadino, che ha spiegato i motivi della mancata riconferma del ruolo per il, oggi – per la prima volta – è Sergioa parlare. L’exprende la parola non in modo polemico, ma per salutare cittadini, colleghi e collaboratori. Ecco le sue parole. “Dal primo marzo sarò operativo presso il Comune di Roma.Si conclude così il mio servizio alla Cittadinanza di.Ho cercatoriserve e con la massima dedizione di soddisfare la ...

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Ardea, polizia locale senza comandante: il saluto di Ierace - CorriereCitta : Ardea, polizia locale senza comandante: il saluto di Ierace - CorriereCitta : [15:03, 27/2/2021] ??: oppure [15:04, 27/2/2021] ??: Il Comandante Ierace fuori dalla Polizia Locale di Ardea: il Sin… - EcoLitoraleTv : Ardea, controlli della polizia locale: ordinanze di chiusura per 4 attività del territorio -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea polizia

ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

E' arrivata oggi la notizia della revoca della nomina di dirigente a Sergio Ierace, Comandante dellaLocale di. Dopo le numerose polemiche e scontri, il Sindaco Mario Savarese ha deciso di non rinnovare la carica di dirigente 'illegittima'. Inoltre, l'ormai ex Comandante Ierace, non ...Gli agenti dellaLocale diproseguono nelle attività di controllo su tutto il territorio, passando al setaccio le attività commerciali rutule. Quattro le attività controllate prive dei requisiti per il ...Ardea – “Io non ho revocato l’incarico di comandante a Ierace. Ho revocato l’illegittima nomina a dirigente reggente (leggi qui). È Roma Capitale ad averlo richiamato in servizio in quanto dipendente ...La Polizia locale di Ardea resta senza comandante. Il sindaco Mario Savarese ha risolto la convenzione in essere con Sergio Ierace, che da lunedì rientra nel corpo di Polizia locale di Roma. Da qualch ...