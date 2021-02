Alexa, quanto è sicuro l’assistente virtuale di Amazon? (Di domenica 28 febbraio 2021) Alexa, l’assistente virtuale di Amazon è sicuro? Secondo l’e-commerce ovviamente si, mentre alcuni ricercatori hanno più di un dubbio e si sa, uno scienziato non può lasciare che questi dubbi non abbiano una risposta. Ed ecco che diversi ricercatori, della North Carolina State University, della Ruhr-University Bochum e di Google, in un documento (PDF) presentato alla Network and Distributed System Security Symposium 2021 dimostrano che la privacy è solo un miraggio e di conseguenza anche la sicurezza. I risultati a cui sono giunti non solo dimostra problemi di privacy e rischi per la sicurezza in Alexa Skills, ma anche la totale incapacità di Amazon di rispondere a queste problematiche. Siri, Alexa e Google Assistant vulnerabili agli attacchi tramite ... Leggi su pantareinews (Di domenica 28 febbraio 2021)di? Secondo l’e-commerce ovviamente si, mentre alcuni ricercatori hanno più di un dubbio e si sa, uno scienziato non può lasciare che questi dubbi non abbiano una risposta. Ed ecco che diversi ricercatori, della North Carolina State University, della Ruhr-University Bochum e di Google, in un documento (PDF) presentato alla Network and Distributed System Security Symposium 2021 dimostrano che la privacy è solo un miraggio e di conseguenza anche la sicurezza. I risultati a cui sono giunti non solo dimostra problemi di privacy e rischi per la sicurezza inSkills, ma anche la totale incapacità didi rispondere a queste problematiche. Siri,e Google Assistant vulnerabili agli attacchi tramite ...

