Zone rosse e chiusure | questa volta tocca anche a saloni di bellezza | barbieri e parrucchieri

fattoquotidiano : SUI RISTORI, DRAGHI RISCHIA DI PERDERE LA FIDUCIA DEL PAESE Draghi, già alle prese con il moltiplicarsi delle zone… - MediasetTgcom24 : Covid, in Umbria niente più zone rosse: confermata in fascia arancione #Coronavirusitalia - repubblica : Da oggi Siena e Pistoia sono zone rosse. Giani: 'Nell'Empolese i sindaci si sono opposti': Arezzo chiude le scuole.… - infoitinterno : Varianti, Marsilio: «Le zone rosse non bastano: le infezioni vanno avanti» - MalangoneMario : RT @Devil_is_red_: Con il #governodeimigliori tornano chiusure, zone rosse, aumenta la benzina e ripartono le cartelle esattoriali. E tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse

IL GIORNO

"In altre parole - sottolinea Coldiretti - da lunedì quasi 6 italiani su 10 (57%) sono costretti ad affrontare le restrizioni nelle regioni arancioni e quelle più rigide in vigore nelleper il ..."La ventilata misura - continua la nota dell'associazione - che sbarrerebbe le porte dei saloni di acconciatura nelle, sarebbe un ulteriore colpo per la seconda categoria artigianale del ...«Sto valutando bene gli sviluppi epidemiologici di queste due province, che sono zona rossa per decisione regionale. In sintesi: vacciniamo di più dove c'è la variante inglese. «Anche io sono tra colo ...L’Aquila – Le zone rosse ormai non bastano più per vincere il Covid-19 nei territori dove la circolazione delle varianti aumenta la diffusione del virus: ne è convinto il governatore Marco Marsilio, ...