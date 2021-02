VIDEO: sulla neve in Val Saisera “wild track” (Di sabato 27 febbraio 2021) La Val Saisera ti offre oltre 15 km di sentieri innevati, ben segnalati e battuti tra boschi e radure, da percorrere a piedi, con le ciaspe, con le fat bike o in compagnia del tuo cane. Sono percorsi semplici e privi di particolari pendenze, ideali anche per le famiglie per far conoscere ai più piccoli la bellezza di una natura ancora incontaminata. Il VIDEO completo è visibile quiDescrizione del percorsoPartendo dal parcheggio della “Saisera Hütte” il percorso si snoda all’interno dell’intera Val Saisera attraverso un itinerario fruibile da tutti. Una passeggiata invernale in luoghi epici dell’alpinismo e del fronte della prima guerra mondiale. Percorrendo l’itinerario ci si troverà in boschi ovattati al cospetto delle cime severe delle Alpi Giulie e nel contempo vicini ai rifugi e agli agriturismi della valle, ... Leggi su udine20 (Di sabato 27 febbraio 2021) La Valti offre oltre 15 km di sentieri innevati, ben segnalati e battuti tra boschi e radure, da percorrere a piedi, con le ciaspe, con le fat bike o in compagnia del tuo cane. Sono percorsi semplici e privi di particolari pendenze, ideali anche per le famiglie per far conoscere ai più piccoli la bellezza di una natura ancora incontaminata. Ilcompleto è visibile quiDescrizione del percorsoPartendo dal parcheggio della “Hütte” il percorso si snoda all’interno dell’intera Valattraverso un itinerario fruibile da tutti. Una passeggiata invernale in luoghi epici dell’alpinismo e del fronte della prima guerra mondiale. Percorrendo l’itinerario ci si troverà in boschi ovattati al cospetto delle cime severe delle Alpi Giulie e nel contempo vicini ai rifugi e agli agriturismi della valle, ...

