Verona, Setti: «Volevamo realizzare una squadra superiore»

Setti a DAZN: le dichiarazioni prima di Verona Juve. Il presidente a pochi minuti dalla sfida del Bentegodi Il presidente del Verona Maurizio Setti ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida con la Juventus. Queste le sue parole. FUTURO – «Ormai sono un po' di anni che lavoriamo insieme, quando si fanno delle scelte si fanno per il mister con cui si collabora. Volevamo realizzare una squadra superiore agli scorsi anni. Questo è un anno un po' particolare. Nel nostro caso siamo stati bravi a resistere e far punti, adesso speriamo che aumenti il nostro tasso di competitività e di soddisfazione lavoro fatto».

