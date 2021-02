Verona-Juve 1-1, Ronaldo non basta. Pirlo: “Ci è mancata aggressività” (Di domenica 28 febbraio 2021) Al Bentegodi il Verona ferma la Juventus sull’1-1. Juric si affida a Barak e Zaccagni alle spalle dell'unica punta Lasagna. In mezzo al campo ci sono Ilic e l'ex Sturaro. Pirlo schiera Chiesa e Bernardeschi esterni, Ramsey preferito a McKennie. Davanti la coppia Kulusevski-Cristiano Ronaldo. Molte assenze nelle due squadre, soprattutto tra i bianconeri: nel Verona out Colley e Kalinic, nella Juve indisponibili Dybala, Morata, Arthur, Cuadrado, Bonucci e Chiellini, oltre allo squalificato Danilo. Al 2’ subito pericoloso Ramsey che scatta tempestivamente e sorprende la difesa gialloblù: il suo sinistro è deviato in corner da Silvestri. Bianconeri in forte pressione iniziale e Gunter molto attento in fase difensiva.La replica del Verona arriva al 7’ con la deviazione ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 febbraio 2021) Al Bentegodi ilferma lantus sull’1-1. Juric si affida a Barak e Zaccagni alle spalle dell'unica punta Lasagna. In mezzo al campo ci sono Ilic e l'ex Sturaro.schiera Chiesa e Bernardeschi esterni, Ramsey preferito a McKennie. Davanti la coppia Kulusevski-Cristiano. Molte assenze nelle due squadre, soprattutto tra i bianconeri: nelout Colley e Kalinic, nellaindisponibili Dybala, Morata, Arthur, Cuadrado, Bonucci e Chiellini, oltre allo squalificato Danilo. Al 2’ subito pericoloso Ramsey che scatta tempestivamente e sorprende la difesa gialloblù: il suo sinistro è deviato in corner da Silvestri. Bianconeri in forte pressione iniziale e Gunter molto attento in fase difensiva.La replica delarriva al 7’ con la deviazione ...

