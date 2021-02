Uomini e Donne, l’ex tronista Sophie Codegoni rivela per chi fa il tifo nella finale del Gf Vip 5 (Di sabato 27 febbraio 2021) Sophie Codegoni è una tronista che si è sicuramente contraddistinta per la sua maturità, nonostante abbia appena 19 anni. l’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato oggi la felicità accanto a Matteo Ranieri, la sua scelta. I due per ora vivono distanti, lei a Milano e lui a Genova, ma si vedono tutti i weekend. Ieri sera, Sophie ha quindi chiacchierato un po’ con i suoi followers di Instagram che le hanno chiesto per chi facesse il tifo al Gf Vip 5, dato che lunedì si decreterà finalmente il vincitore di questa edizione. Ebbene, la Codegoni a sorpresa ha svelato la sua preferita: Dayane Mello! La sua spiegazione è stata molto chiara: Io sono assolutamente team Dayane tutta la vita. Per me deve vincere lei, io ... Leggi su isaechia (Di sabato 27 febbraio 2021)è unache si è sicuramente contraddistinta per la sua maturità, nonostante abbia appena 19 anni.diha trovato oggi la felicità accanto a Matteo Ranieri, la sua scelta. I due per ora vivono distanti, lei a Milano e lui a Genova, ma si vedono tutti i weekend. Ieri sera,ha quindi chiacchierato un po’ con i suoi followers di Instagram che le hanno chiesto per chi facesse ilal Gf Vip 5, dato che lunedì si decreterà finalmente il vincitore di questa edizione. Ebbene, laa sorpresa ha svelato la sua preferita: Dayane Mello! La sua spiegazione è stata molto chiara: Io sono assolutamente team Dayane tutta la vita. Per me deve vincere lei, io ...

