«The Killer»: Michael Fassbender e David Fincher insieme per Netflix (Di sabato 27 febbraio 2021) Michael Fassbender e David Fincher per la prima volta insieme. Succederà in The Killer, il nuovo film prodotto da Netflix scritto da Andrew Kevin, che con Fincher ha già lavorato in cult indimenticabili come Se7en e Fight Club. Il progetto, stando a quanto riportato da Deadline, sarà incentrato su un assassino a sangue freddo, su una letale macchina mortale che, dopo essersi macchiata troppe volte di sangue, inizierà a sviluppare un senso di colpa profondo e inevitabile. https://twitter.com/DEADLINE/status/1364628924483858433

