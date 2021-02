Super follow, contenuti premium e un po’ di Clubhouse. La rivoluzione di Twitter (Di sabato 27 febbraio 2021) Durante una presentazione a beneficio degli investitori, Twitter ha annunciato i suoi piani per il futuro. La piattaforma di microblogging, frequentatissima da politici e giornalisti, vuole ripensare i suoi servizi di base offrendo la possibilità ai suoi utenti più prolifici (e a sé stessa) di monetizzare i propri contenuti. La nuova funzione è stata soprannominata “Super follow”. In pratica un utente potrà decidere di rendere “premium” una parte dei propri contenuti – ad esempio thread, articoli, immagini, video, ma anche offerte e sconti – che saranno accessibili solo a coloro che pagheranno un abbonamento mensile. Un concetto ben rodato, come dimostra il successo di piattaforme come Patreon (o OnlyFans) che permettono ai fan di un creatore di sostenerlo direttamente. Anche Facebook ... Leggi su formiche (Di sabato 27 febbraio 2021) Durante una presentazione a beneficio degli investitori,ha annunciato i suoi piani per il futuro. La piattaforma di microblogging, frequentatissima da politici e giornalisti, vuole ripensare i suoi servizi di base offrendo la possibilità ai suoi utenti più prolifici (e a sé stessa) di monetizzare i propri. La nuova funzione è stata soprannominata “”. In pratica un utente potrà decidere di rendere “” una parte dei propri– ad esempio thread, articoli, immagini, video, ma anche offerte e sconti – che saranno accessibili solo a coloro che pagheranno un abbonamento mensile. Un concetto ben rodato, come dimostra il successo di piattaforme come Patreon (o OnlyFans) che permettono ai fan di un creatore di sostenerlo direttamente. Anche Facebook ...

