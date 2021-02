Stadio della Roma, l’ex assessore Berdini: “I ciarlatani perdono” (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – “Il tempo è galantuomo, non perdona. I ciarlatani, le persone improvvisate, perdono. Non hanno il senso della città”. L’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Paolo Berdini, intervenuto a Te la do io Tokyo, su Centro Suono Sport, commenta così l’epilogo della vicenda dello stadio della Roma a Tor di Valle, dopo la rinuncia da parte del club giallorosso, ufficializzata attraverso una nota. “Mi ha colpito la fine del comunicato- ha detto Berdini- in cui è scritto che vogliono fare il nuovo stadio integrato con la città, ed è quello per cui mi sono battuto. Sono felice, la nuova società ha dato prova di coraggio”. Leggi su dire (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – “Il tempo è galantuomo, non perdona. I ciarlatani, le persone improvvisate, perdono. Non hanno il senso della città”. L’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Paolo Berdini, intervenuto a Te la do io Tokyo, su Centro Suono Sport, commenta così l’epilogo della vicenda dello stadio della Roma a Tor di Valle, dopo la rinuncia da parte del club giallorosso, ufficializzata attraverso una nota. “Mi ha colpito la fine del comunicato- ha detto Berdini- in cui è scritto che vogliono fare il nuovo stadio integrato con la città, ed è quello per cui mi sono battuto. Sono felice, la nuova società ha dato prova di coraggio”.

