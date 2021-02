Smog e invecchiamento | tutti i prodotti che proteggono la pelle

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 27 febbraio 2021) Uno dei principali responsabili dell’è lo! Le poveri sottili e l’inquinamento colpiscono ladel viso, aggredendo la naturale barriera cutanea. L’incarnato risulta così spento, disidratato e afflitto da rughe precoci. Ma tranquille, a tutto c’è rimedio! È possibile, infatti, contrastarne gli effetti nefasti constudiati ad hoc, chiamati “anti-pollution” e detossinanti.contengono ingredienti in grado di proteggere il viso dalle aggressioni esterne. Curiose di conoscere quali scegliere per un incarnato di porcellana? Iniziamo! Con il termine “anti-pollution” si intende un prodotto cosmetico in grado di agire sui residui di inquinamento presenti sulla, azionando al contempo una rigenerazione detossinante sulla cute. I gas come monossido ...