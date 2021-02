Sfonda il muro e l’auto resta in bilico, l’assurdo incidente nel Napoletano (VIDEO) (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Incredibile incidente a Gragnano, in provincia di Napoli, dove un’auto ha Sfondato un muro in via Vittorio Veneto. Alla guida della vettura, una Fiat 500, c’era un giovane, neopatentato. Dopo aver Sfondato il muro, il veicolo è rimasto in bilico rischiano di cadere in un giardino sottostante dove c’era un’altra vettura parcheggiata. Fortunatamente solo un po’ di spavento per il ragazzo che non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e Polizia municipale per aiutare il giovane conducente ad uscire dal veicolo. Il VIDEO dell’auto sospesa nel vuoto è stato condiviso su Tik Tok e in poche ore ha fatto il giro del web. IL VIDEO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Incredibilea Gragnano, in provincia di Napoli, dove un’auto hato unin via Vittorio Veneto. Alla guida della vettura, una Fiat 500, c’era un giovane, neopatentato. Dopo averto il, il veicolo è rimasto inrischiano di cadere in un giardino sottostante dove c’era un’altra vettura parcheggiata. Fortunatamente solo un po’ di spavento per il ragazzo che non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e Polizia municipale per aiutare il giovane conducente ad uscire dal veicolo. Ildelsospesa nel vuoto è stato condiviso su Tik Tok e in poche ore ha fatto il giro del web. ILL'articolo proviene da Anteprima24.it.

