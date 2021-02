Salto con gli sci, Piotr Zyla vince a sorpresa i Mondiali di Oberstdorf su trampolino piccolo. Fuori dal podio Granerud (Di sabato 27 febbraio 2021) Piotr Zyla compie l’impresa della carriera e conquista la medaglia d’oro su trampolino piccolo ai Campionati Mondiali 2021 di Salto con gli sci, in corso di svolgimento a Oberstdorf (in Germania). Il polacco, grazie al trionfo odierno, diventa il campione del mondo più anziano della storia del Salto speciale (a 34 anni, 1 mese e 11 giorni) portando a casa la seconda medaglia individuale complessiva, dopo il bronzo di Lahti 2017 su Large Hill. Il nativo di Wisla classe 1987, capace in passato di vincere un oro mondiale a squadre nel 2017 e di aggiudicarsi due successi di tappa (con 17 podi) in Coppa del Mondo, si è superato quest’oggi con due serie strepitose che gli hanno consentito di far saltare il banco contro ogni pronostico. ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021)compie l’impresa della carriera e conquista la medaglia d’oro suai Campionati2021 dicon gli sci, in corso di svolgimento a(in Germania). Il polacco, grazie al trionfo odierno, diventa il campione del mondo più anziano della storia delspeciale (a 34 anni, 1 mese e 11 giorni) portando a casa la seconda medaglia individuale complessiva, dopo il bronzo di Lahti 2017 su Large Hill. Il nativo di Wisla classe 1987, capace in passato dire un oro mondiale a squadre nel 2017 e di aggiudicarsi due successi di tappa (con 17 podi) in Coppa del Mondo, si è superato quest’oggi con due serie strepitose che gli hanno consentito di far saltare il banco contro ogni pronostico. ...

