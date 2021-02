Roma, Fonseca: “Nessuna ansia da big match, ma il Milan non è in difficoltà” (Di sabato 27 febbraio 2021) L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match con il Milan: "Non credo alla crisi del Milan, quella che ho visto nelle ultime giornate è una squadra forte e aggressiva, che costruisce opportunità da gol. Non penso che siano una squadra in difficoltà, non stanno ottenendo i risultati sperati ma incontreremo una squadra che vorrà vincere. Mkhitaryan e Ibra? Sono due grandi calciatori. Sia Miki per la Roma che Ibra per il Milan, stanno disputando una grande stagione. Noi abbiamo una nostra identità e non cambiamo in base ai risultati, non cambiamo le nostre intenzioni. Contro squadre grandi o piccole, noi vogliamo sempre iniziare a costruire il gioco. I miei ragazzi non hanno l'ansia ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) L'allenatore dellaPauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia del bigcon il: "Non credo alla crisi del, quella che ho visto nelle ultime giornate è una squadra forte e aggressiva, che costruisce opportunità da gol. Non penso che siano una squadra in, non stanno ottenendo i risultati sperati ma incontreremo una squadra che vorrà vincere. Mkhitaryan e Ibra? Sono due grandi calciatori. Sia Miki per lache Ibra per il, stanno disputando una grande stagione. Noi abbiamo una nostra identità e non cambiamo in base ai risultati, non cambiamo le nostre intenzioni. Contro squadre grandi o piccole, noi vogliamo sempre iniziare a costruire il gioco. I miei ragazzi non hanno l'...

