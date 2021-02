Pompei | ritrovato carro dedicato a nozze aristocratiche

Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA Eros e nozze, a Pompei ritrovato un carro mai visto. Si tratta di un antico Pilentum. Osanna: 'In It… - HuffPostItalia : Ritrovato a Pompei un carro nuziale mai visto prima. Gli archeologi: 'Scoperta straordinaria' - ilpost : Vi viene mai un po' di invidia per chi fa queste scoperte meravigliose a Pompei? - GigioFigio : RT @perchetendenza: 'Civita Giuliana': Perché negli scavi di questa villa di Pompei è stato ritrovato un carro da parata, dipinto di rosso… - albo_interista : RT @perchetendenza: 'Civita Giuliana': Perché negli scavi di questa villa di Pompei è stato ritrovato un carro da parata, dipinto di rosso… -

"Asono stati ritrovati in passato veicoli per il trasporto, come quello della casa del Menandro, o i due carri rinvenuti a Villa Arianna, uno dei quali si puo' ammirare nel nuovo Antiquarium ......e disprezzate dai romani (come si evince anche dal noto mosaico della Villa di Cicerone a, ... Un testoa Messina chiama Valeria Arsinoe "cagna" e "criminale" e ne chiede la consunzione ...A Pompei è stato trovato un carro da parata destinato ad una ... I pilenta infatti era soliti essere dipinti in azzurro o rosso, come quello ritrovato. Tale ritrovamento riapre il mistero sui ...Un carro da parata è stato ritrovato a Pompei. Il ministro Franceschini: "Una scoperta di grande valore scientifico". Le ultime.