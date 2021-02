Palermo che disastro a Viterbo: sconfitta e due espulsioni (Di sabato 27 febbraio 2021) Palermo sconfitto e punito in campo con due espulsioni. Un sabato davvero da dimenticare per la formazione rosanero, che sul campo della Viterbese affonda nel modo peggiore. La gara e le espulsioni Il Palermo visto a Viterbo contro i gialloblu di Taurino, davvero non è piaciuto. Dopo i primi 45 minuti di gioco, quando ormai sembrava assodato il pareggio tra le due formazioni nella prima parte di gara, Adopo per la Viterbese, trovava in un’azione di mischia nell’area avversaria, il modo di freddare Pelagotti dalla corta distanza. Un brutto colpo per i siciliani, che rientravano in campo nel secondo tempo, con scarsa concentrazione. La Viterbese, che pure svolgeva la propria gara senza troppi sussulti, ma comunque con più concretezza, trovava il modo di conquistare un rigore e nell’occasione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021)sconfitto e punito in campo con due. Un sabato davvero da dimenticare per la formazione rosanero, che sul campo della Viterbese affonda nel modo peggiore. La gara e leIlvisto acontro i gialloblu di Taurino, davvero non è piaciuto. Dopo i primi 45 minuti di gioco, quando ormai sembrava assodato il pareggio tra le due formazioni nella prima parte di gara, Adopo per la Viterbese, trovava in un’azione di mischia nell’area avversaria, il modo di freddare Pelagotti dalla corta distanza. Un brutto colpo per i siciliani, che rientravano in campo nel secondo tempo, con scarsa concentrazione. La Viterbese, che pure svolgeva la propria gara senza troppi sussulti, ma comunque con più concretezza, trovava il modo di conquistare un rigore e nell’occasione ...

repubblica : Palermo, il boss dello Zen e la politica. Scrisse su Fb: 'Forza 5Stelle, li ho votati': Giuseppe Cusimano, il capom… - RaiNews : Palermo è stata una delle prime città in Italia ad applicare la norma che prevede la possibilità di destinare gli i… - SkyTG24 : Partinico, vede moglie che chatta sui social e la picchia: un arresto - bennygiardina : Nove sconfitte in 26 partite. L'unica volta che il #Palermo, in Serie C, ha fatto peggio, è stata nella stagione 19… - mariocaruso90 : Tra 4 giorni c’è Catania-Palermo, l’unica cosa che può almeno regalare un sorriso a una città che in questo momento… -