Lombardia, Piemonte e Marche. Altre tre regioni arancioni. Ecco la nuova mappa del Paese in vigore da lunedì. La Basilicata si tinge di rosso, la Liguria passa in giallo (Di sabato 27 febbraio 2021) L’Italia cambia ancora colore. Da lunedì 1° marzo la Lombardia passa dalla zona gialla alla zona arancione. Un passaggio prevedibile visti i dati registrati negli ultimi giorni che evidenziano un picco di nuovi casi nella regione guidata da Attilio Fontana e che torna ancora una volta dell’occhio del ciclone. Già alcune aree interne alla regione sono state poste, con ordinanza regionale, in zona rossa. Ma la Lombardia è in buona compagnia. Perché passano in zona arancione anche Piemonte e Marche. A differenza della Liguria che, invece, in controtendenza, passa da zona arancione a gialla. Misure ancora più rigide per la Basilicata che passa invece in zona rossa. Mentre la Campania, come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) L’Italia cambia ancora colore. Da1° marzo ladalla zona gialla alla zona arancione. Unggio prevedibile visti i dati registrati negli ultimi giorni che evidenziano un picco di nuovi casi nella regione guidata da Attilio Fontana e che torna ancora una volta dell’occhio del ciclone. Già alcune aree interne alla regione sono state poste, con ordinanza regionale, in zona rossa. Ma laè in buona compagnia. Perchéno in zona arancione anche. A differenza dellache, invece, in controtendenza,da zona arancione a gialla. Misure ancora più rigide per lacheinvece in zona rossa. Mentre la Campania, come ...

Agenzia_Ansa : Covid, per la quarta settimana un peggioramento nel livello generale del rischio. Tutti i dati nella bozza Iss-mini… - Tg3web : Gli ultimi dati sulla pandemia confermano la tendenza generale al peggioramento della situazione epidemiologica. Do… - fattoquotidiano : Lombardia, Piemonte e Marche verso zona arancione, Basilicata in rossa. Iss: “Il contagio accelera, i numeri delle… - tapijinderculo : @spyheda @imstanca NON MI RICORDAVO SE ABITASSI IN PIEMONTE O LOMBARDIA - marcellinosar : RT @uzupetru: ?? SCONFITTA LA #LEGA ++ #LOMBARDIA + #PIEMONTE E #MARCHE TORNANO IN #ZONAARANCIONE ++ #ottoemezzo #staseraitalia https://t… -