Joseph de Maistre | duecento anni dalla morte ma non li dimostra

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il 26 febbraio 1821 si spegneva a Torino il contede. Aveva settantotto(era nato a Chambéry in Savoia il primo aprile 1753). Due secoli non sono bastati per cancellarne la memoria. E probabilmente non ne basteranno altri due. La sua imponenza filosofica, politica, giuridica è tale che se dovesse sparirememoria culturale europea sarebbe come amputare il pensiero critico controrivoluzionario e dichiarare la vittoria della modernità privata del suo più lucido e lungimirante nemico nel momento in cui essa sembra decisamente in affanno. La testimonianza maestriana è paradossalmente utile perfino a coloro che lo avversano dal momento che nessuno come lui ha esercitato una anatomica sezione del potere da indurre chiunque a rifarsi alla sua speculazione, comeno esegeti ...