Guida TV: programmi di stasera, sabato 27 febbraio 2021

Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, sabato 27.2.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre.

RAI1 Ottilie Von Faber-Castell. Una donna coraggiosa Film TV
RAI2 FBI/Blue Bloods Serie TV
RAI3 Indovina chi viene a cena Approfondimento
RETE4 Banana Joe Film
CANALE5 C'è Posta per te People Show
ITALIA1 Sing Film
LA7 Eden: un Pianeta da salvare Documentario
REALTIME Cake Star – Pasticcerie in sfida/Dr. Pimple Popper Docureality
CIELO Non commettere atti impuri Film
TV8 L'amore spicca il volo Film
NOVE L'enigma del Mostro di Firenze Documentario

