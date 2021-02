“Giulia con un altro…” Pierpaolo Pretelli | notte in bianco e sotto ‘choc’ al GF Vip | non ha chiuso occhio

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 27 febbraio 2021) Mattinata tutt’altro che serena per, dopo la puntata del ‘GF Vip’. Eppure la diretta era andata per il verso giusto, con il bellissimo incontro con suo fratello Giulio. Quest’ultimo ha confessato al vippone e a tutta Italia che diventerà papà, visto che la sua compagna è incinta. Ed inevitabilmente l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ è esploso di gioia perché potrà essere chiamato zio. Ma nelle ultime ore ha fatto una confidenza molto triste che l’ha turbato notevolmente. Ha cominciato a parlare con Stefania Orlando e le ha detto di aver dormito davvero molto male. Tutta colpa di un episodio avvenuto proprio durante il corso della nottata. Le sue ore che avrebbero dovuto essere di sonno si sono trasformate in un vero e proprio incubo.è sceso nei dettagli ed ha spiegato cosa gli è ...