GF Vip, Gabriele Parpiglia stronca Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Non durerà” (Di sabato 27 febbraio 2021) Gabriele Parpiglia duro con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi Martedì 24 febbraio 2021 è andato in onda un nuovo appuntamento di ‘Turchesando’, il format radiofonico condotto da Turchese Baracchi, ex volto di Forum su Radio Gossip News Italia. In questa puntata sono intervenuti numerosi ospiti, come Martina Nasoni, vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, e il giornalista ed autore televisivo Gabriele Parpiglia. I due hanno parlato a lungo dell’edizione numero cinque Vip che dopo quasi sei mesi giungerà al termine il prossimo lunedì. Il braccio destro di Alfonso Signorini non si è nascosto dietro un dito e con la schiettezza che lo contraddistingue non si è fatto problemi a dire di non credere alla relazione sentimentale tra ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 27 febbraio 2021)duro conMartedì 24 febbraio 2021 è andato in onda un nuovo appuntamento di ‘Turchesando’, il format radiofonico condotto da Turchese Baracchi, ex volto di Forum su Radio Gossip News Italia. In questa puntata sono intervenuti numerosi ospiti, come Martina Nasoni, vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, e il giornalista ed autore televisivo. I due hanno parlato a lungo dell’edizione numero cinque Vip che dopo quasi sei mesi giungerà al termine il prossimo lunedì. Il braccio destro di Alfonso Signorini non si è nascosto dietro un dito e con la schiettezza che lo contraddistingue non si è fatto problemi a dire di non credere alla relazione sentimentale tra ...

Monica78467973 : RT @axelvassallo: Ultima puntata inedita,si riparte l’8 marzo,oggi ore 20:25 su @nove per #DealWithIt Stai al Gioco il candid camera game s… - Antonio55708705 : RT @axelvassallo: Ultima puntata inedita,si riparte l’8 marzo,oggi ore 20:25 su @nove per #DealWithIt Stai al Gioco il candid camera game s… - amiciweb : RT @axelvassallo: Ultima puntata inedita,si riparte l’8 marzo,oggi ore 20:25 su @nove per #DealWithIt Stai al Gioco il candid camera game s… - corsi_gabriele : RT @axelvassallo: Ultima puntata inedita,si riparte l’8 marzo,oggi ore 20:25 su @nove per #DealWithIt Stai al Gioco il candid camera game s… - AndreaDebiasi5 : RT @axelvassallo: Ultima puntata inedita,si riparte l’8 marzo,oggi ore 20:25 su @nove per #DealWithIt Stai al Gioco il candid camera game s… -