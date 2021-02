GF Vip | arriva un annuncio inaspettato nella Casa | “Divento papà!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 27 febbraio 2021) Come era prevedibile, la semifinale del GF Vip è stata piena di sorprese. Doppia eliminazione come dicevano le anticipazioni: fuori Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet, poi Andrea Zelletta ha sfidato Tommaso Zorzi, come ha sempre detto da settimane. Quindi il primo televoto per la finale del primo marzo: il pubblico è chiamato a votare chi eliminare tra l’ex tronista di UeD e l’influencer che ha avuto anche un faccia a faccia con Dayane Mello durante la diretta. Questi ultimi giorni, dunque, restanoAndrea, Tommaso, Stefania Orlando, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Che ha ricevuto una grossa sorpresa: ha incontrato di nuovo il fratello, quel Giulio Pretelli che era già entrato al reality per metterlo in guardia con Giulia Salemi salvo poi chiarirsi. (Continua dopo la foto) A distanza di tempo dal loro ultimo incontro, questa volta, ...