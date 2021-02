pisto_gol : Il big-match della prossima settimana per somma punti raccolti dagli allenatori nelle ultime 10giornate sarà tra In… - gnomini : RT @SkySport: Inter-Genoa, Ballardini: 'Inter la più forte tra le forti' - ItaSportPress : Genoa, Ballardini: 'L'Inter è un bel banco di prova. Vogliamo un premio' - - calciodangolo_ : ??#InterGenoa, i convocati di #Ballardini: out #Pellegrini, c'è #Zapata ? - Angolo_Inter : ??#InterGenoa, i convocati di #Ballardini: out #Pellegrini, c'è #Zapata ? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Ballardini

"Andiamo ad affrontare la squadra che per me è la più forte tra le forti del nostro campionato". L'allenatore delDavidenon ha dubbi alla vigilia della trasferta di Milano contro la capolista Inter. "Giocheremo contro i più bravi - ha spiegato - . È una partita in cui vai a confrontarti contro ..."Andiamo ad affrontare la squadra che per me è la più forte tra le forti del nostro campionato". L'allenatore delDavidenon ha dubbi alla vigilia della trasferta di Milano contro la capolista Inter. "Giocheremo contro i più bravi - ha spiegato - . È una partita in cui vai a confrontarti contro ...La sfida di domani sarà fondamentale per testare le reali capacità del Genoa di Davide Ballardini, che dal suo ritorno in Liguria ha dato davvero una scossa importante a tutto l'ambiente.In vista della gara tra Inter e Genoa per la 24^ giornata di Serie A è stata diramata la lista dei giocatori convocati da Ballardini Sono 23 i giocatori convocati da Davide Ballardini per la sfida ...